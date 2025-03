Manchester United zarobi mniej na Rashfordzie? Pojawił się problem

Marcus Rashford odżywa na wypożyczeniu w Aston Villi. Manchester United może go sprzedać po sezonie, ale nie zarobi zbyt dużych pieniędzy. Problemem jest jego wynagrodzenie - informuje "Daily Mail".

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Manchester United sprzeda Rashforda, ale zarobi mniej

Marcus Rashford pod koniec roku został odstawiony od kadry meczowej przez Rubena Amorima. Szkoleniowiec nie zamierzał zmieniać swojej decyzji, więc dla gwiazdora stało się jasne, że musi opuścić Old Trafford. Zgłosiło się po niego wiele ekip, w tym między innymi Milan czy Borussia Dortmund, ale ostatecznie to Aston Villa okazała się najkonkretniejsza. Anglik zmienił klub w ramach wypożyczenia do końca sezonu. W umowie znalazła się także opcja wykupu za 40 milionów funtów.

W nowym miejscu Rashford wyraźnie odżywa. Choć nie zdobył jeszcze ani jednej bramki dla Aston Villi, jest chwalony zarówno przez kibiców, jak i sztab szkoleniowy. Z każdym tygodniem zwiększa się prawdopodobieństwo opuszczenia Manchesteru United na stałe. Nie odbędzie się to jednak na najkorzystniejszych warunkach dla Czerwonych Diabłów, a realnym problemem stało się jego wynagrodzenie.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Obecnie Aston Villa pokrywa większość pensji Rashforda. Nie może sobie pozwolić na robienie tego w dłuższej perspektywie, a żaden inny europejski klub również może mieć z tym poważny kłopot. “Daily Mail” informuje, że Manchester United będzie musiał najprawdopodobniej spłacić kontrakt gwiazdora, co będzie kosztować około 20 milionów funtów. Wówczas sprzedaż za 40 milionów funtów nie zagwarantuje już tak dużego zysku.

27-latek w tym sezonie rozegrał 33 spotkania, strzelając w nich siedem bramek. Każde z tych trafień zdobył jeszcze za czasów gry w Manchesterze United.