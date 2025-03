Asensio sprawdził się w Premier League. Trwają rozmowy w sprawie transferu

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Marco Asensio

Aston Villa wykupi Marco Asensio? Rozpoczęto negocjacje

W ostatnim zimowym okienku transferowym Marco Asensio został wypożyczony z Paris Saint-Germain do Aston Villi. 29-letni błyskawicznie zaaklimatyzował się na angielskich boiskach. 38-krotny reprezentant Hiszpanii w koszulce drużyny Lwów rozegrał dotychczas 8 meczów i zdobył 7 bramek. Statystyki byłej gwiazdy Realu Madryt robią więc ogromne wrażenie, a włodarze klubu z Birmingham zdecydowali, że będą dążyć do wykupienia prawego napastnika.

Z najnowszych informacji przekazanych przez brytyjski portal “TEAMtalk” wynika, że Aston Villa rozpoczęła już rozmowy z PSG w sprawie transferu definitywnego Marco Asensio, do którego miałoby dojść podczas najbliższego letniego okienka. Paryżanie są skłonni definitywnie pozbyć się 29-latka, ponieważ ten nie sprawdził się na Parc des Princes. Sam zawodnik podobno bardzo dobrze czuje się na Villa Park, co pokazuje, iż najpewniej byłby chętny na pozostanie w ekipie The Villans na dłużej.

Przypomnijmy, że Marco Asensio największe sukcesy święcił we wspomnianym wyżej Realu Madryt. Hiszpański skrzydłowy grał dla zespołu Królewskich w latach 2016-2023 i w tym czasie wstawił do gabloty trzy Ligi Mistrzów oraz tyle samo mistrzostw Hiszpanii.