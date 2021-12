PressFocus Na zdjęciu: Marcelo

Marcelo jest o krok od zakończenia swojej czternastoletniej przygody z Realem Madryt. Brazylijczyk ma zamiar po sezonie wrócić do ojczyzny. 33-latek chce trafić tam, gdzie zaczęła się jego kariera – do Fluminense.

Marcelo w czerwcu opuści Real Madryt po czternastu latach

33-latek rozumie, że intensywność gry w Europie jest już ponad jego siły

Zamierza po sezonie wrócić do klubu, z którego trafił do stolicy Hiszpanii – brazylijskiego Fluminense

Marcelo po sezonie wróci do Brazylii

Piękna kariera Marcelo w Realu Madryt powoli dobiega końca. Brazylijczyk od momentu powrotu Zinedine’a Zidane’a w 2019 roku odgrywa marginalną rolę w życiu zespołu Królewskich. 33-latek ma spore problemy kondycyjne i nie jest w stanie znieść intensywności jednej z najsilniejszych lig europejskich, jaką jest La Liga.

Choć lewy obrońca długo opierał się myśli odejścia z zespołu, w którym gra od 2007 roku, zrozumiał, że Florentino Perez nie zamierza przedstawiać mu nowego kontraktu. Dlatego też wie, że latem, wraz z końcem obecnej umowy, będzie musiał pożegnać stolicę Hiszpanii.

Wygląda jednak na to, że zawodnik nie zamierza podejmować nieznanego wyzwania. Mundo Deportivo donosi bowiem, że chce on wrócić do Fluminense. To jedyny klub, w którym Marcelo występował poza Realem Madryt.

Tym samym wygląda na to, że niezwykle udany epizod Marcelo na Santiago Bernabeu niebawem dobiegnie końca. Brazylijczyk przez ponad dekadę był gwarantem na lewej obronie i poprowadził zespół do ogromnych sukcesów. Dość powiedzieć, że nawet jeżeli w tym sezonie Królewscy nie sięgną po żadne trofeum, 33-latek opuści Real z 22 medalami za różne puchary krajowe i międzynarodowe.

Real Madryt Atletico Madryt 2.15 3.50 3.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8. grudnia 2021 11:34 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin

Zobacz również: Joao Felix podjął decyzję ws. przyszłości. Giganci chcą Portugalczyka.