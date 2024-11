ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Marc Casado

Marc Casado na celowniku klubów Premier League

Wraz z przyjściem Hansiego Flicka do FC Barcelony, swoje szanse w seniorskich barwach zaczął otrzymywać Marc Casado. Hiszpański pomocnik znakomicie wprowadził się do zespołu, którego jest wychowankiem. 21-latek bez wątpienia należy do jednych z największych odkryć pierwszej części sezonu w La Lidze.

Real Madryt i FC Barcelona dają nieśmiertelność piłkarską

Znakomita dyspozycja Marca Casado nie przeszła bez echa. Okazuje się, że hiszpański pomocnik znajduje się w kręgu zainteresowań klubów Premier League, podaje Fabrizio Romano. Włoch jednak zaznacza, że FC Barcelona nie planuje się rozstawać ze swoim wychowankiem. Pozycja 21-latka w „Blaugranie” jest nietykalna.

Transfer Marca Casado jest jednak możliwy. I to bez udziału FC Barcelony. Zainteresowany klub musiałby zapłacić klauzulę odstępnego za Hiszpana, a wynosi ona aż 100 milionów euro. To tylko część zadania chętnego zespołu, ponieważ pozostaje jeszcze przekonania piłkarza. A to wcale nie będzie takie proste.

Marc Casado w obecnym sezonie rozegrał 13 spotkań w koszulce FC Barcelony. Hiszpański pomocnik nie zdołał jeszcze wpisać się na listę strzelców, ale może się pochwalić pięcioma asystami. W tym jedną w rywalizacji przeciwko Realowi Madryt.