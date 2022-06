PressFocus Na zdjęciu: Sadio Mane

Bayern Monachium kontynuuje negocjacje z Liverpoolem w sprawie transferu Sadio Mane. W międzyczasie zawodnik doszedł do porozumienia z bawarskim klubem w sprawie warunków indywidualnego kontraktu.

Transfer Sadio Mane do Bayernu Monachium jest coraz bliżej finalizacji

Senegalczyk uzgodnił z Bayernem warunki trzyletniego kontraktu

Coraz bliżej porozumienia w kwestii kwoty odstępnego są również oba kluby

Bayern i Liverpool coraz bliżej porozumienia

Sadio Mane kilka tygodni temu zakomunikował władzom Liverpoolu, że chcę odejść podczas letniego okna transferowego i spróbować nowego wyzwania. Po Senegalczyka zgłosili się przedstawiciele Bayernu Monachium, którzy chcą wykorzystać, że kontrakt zawodnika z The Reds wygasa w przyszłym roku i sprowadzić go do siebie za stosunkową niską cenę.

Bayern Monachium złożył Liverpoolowi już dwie oficjalne oferty w tej sprawie, ale obie zostały odrzucone przez władze klubu z Anfield Road. Mistrzowie Niemiec początkowo oferowali 25 milionów euro plus 5,5 miliona euro w bonusach, a następnie zwiększyli te kwoty odpowiednio do 27,5 miliona euro i 7,5 miliona euro.

Z kolei Liverpool początkowo wyceniał swojego zawodnika na 50 milionów euro, a następnie obniżył swoje żądania o pięć milionów euro. Z każdym dniem stanowiska obu klubów się zbliżają i wszystko wskazuje na to, że porozumienie zostanie wkrótce osiągnięte.

Według niemieckich mediów, The Reds obecnie chcieliby otrzymać za Mane 41 milionów euro, czyli kwotą zbliżoną do tej, jaką zapłacili za niego sześć lat temu Southampton. Z kolei Bayern ma poważnie rozważać złożenie propozycji opiewającej na 35 milionów euro plus 5 milionów euro w bonusach.

Mane z trzyletnim kontraktem

Sam zawodnik jest już zdecydowany na przenosiny do Monachium. Aby nie tracić czasu, przedstawiciele Mane prowadzili w ostatnich dniach rozmowy z Bayernem w sprawie warunków indywidualnego kontraktu. Zawarcie porozumienia w tej kwestii nie było trudno i jeżeli oba kluby ustalą warunki transferu, Senegalczyk podpisze trzyletnią umowę.

Zobacz także: Austriak nie zostanie w kolejnym sezonie w Bayernie Monachium