Lisandro Martinez

Manchester United wreszcie poinformował o sfinalizowaniu transakcji Lisandro Martineza, który odszedł z Ajaksu Amsterdam za kwotę 57 milionów euro + 10 milionów euro w ramach bonusów. Argentyńczyk podpisał kontrakt do 30 czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Wymarzony transfer Erika ten Haga

Operację ściągnięcia Lisandro Martineza do Manchesteru United można nazwać autorskim ruchem menedżera Erika ten Haga. Holender naciskał na zakup defensora, którego miał okazję trenować podczas pracy w Ajaksie Amsterdam. Po długich negocjacjach władze “Czerwonych Diabłów” wreszcie dopięły swego.

Argentyńczyk został zaprezentowany w nowych barwach. Na jego transfer Manchester United wydał 57 milionów euro + 10 milionów w ramach zapisanych w umowie bonusów. Kontrakt zawodnika będzie obowiązywał do 30 czerwca 2027 oraz zawiera opcję przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Martinez jest szczęśliwy na myśl o grze na Old Trafford. Uważa, że jego ciężka praca została wynagrodzona, jednak to dla niego dopiero początek drogi.

To zaszczyt dołączyć do tego wielkiego klubu piłkarskiego. Pracowałem tak ciężko, aby dotrzeć do tego momentu i teraz, gdy jestem tutaj, zamierzam iść jeszcze dalej.

Miałem szczęście być częścią silnych drużyn i to właśnie chcę kontynuować w Manchesterze United. Czeka nas dużo pracy, ale mocno wierzę, że z tym menedżerem, a także razem z moimi nowymi kolegami z drużyny, możemy wrócić na szczyt – mówi Martinez.

24-latek ma w swoim dorobku dwa tytuły mistrzowskie z Ajaksem. Dotychczas miał okazję wystąpić w 19 spotkaniach w ramach rozgrywek Ligi Mistrzów.

