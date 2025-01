News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Milos Kerkez celem transferowym Manchesteru United

Manchester United od miesięcy ma olbrzymi kłopot z obsadą lewej obrony. Tyrell Malacia dopiero wraca do siebie po ciężkiej kontuzji. Luke Shaw natomiast wciąż ma sporo kłopotów zdrowotnych. Taki stan rzeczy sprawił, że w tym sezonie lewą flankę okupuje nominalny prawy defensor Diogo Dalot, a zarówno Anglik jak i Holender wkrótce mogą opuścić Old Trafford. Czerwone Diabły zatem chcą jak najszybciej wzmocnić tę pozycję.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Jak poinformował serwis „teamTALK”, Manchester United wytypował już odpowiedniego kandydata do wzmocnienia lewej obrony. Głównym celem Czerwonych Diabłów jest Milos Kerkez, który na co dzień reprezentuje barwy Bournemouth. Wisienki oczekują za swojego gwiazdora aż 40 milionów funtów, co może się okazać zbyt drogą inwestycją dla klubu z Old Trafford w zimowym okienku transferowym. Niewykluczone jest, że Węgier nie trafi do drużyny Rubena Amorima po sezonie.

Milos Kerkez wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Reprezentant Węgier ostatnio był łączony również z Liverpoolem oraz Chelsea. Jednak to Manchester United stał się obecnie głównym faworytem do pozyskania obrońcy Wisienek.

W obecnym sezonie Milos Kerkez rozegrał 20 spotkań w barwach Bournemouth. W tym czasie 21-latek zdołał zgromadzić na swoim koncie jedno trafienie, a także trzy asysty.