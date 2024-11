PA Images / Alamy Na zdjęciu: Milos Kerkez

Milos Kerkez obserwowany przez Manchester United

Od dwóch sezonów Manchester United ma poważny problem na lewej stronie defensywy. Zarówno Luke Shaw i Tyrell Malacia mają kłopoty zdrowotne, przez co obaj nie są gotowi do gry. Erik ten Hag do tej pory był zmuszony kombinować, wystawiając w tym sezonie na lewej obronie Diogo Dalota oraz Noussaira Mazraouiego. Ruben Amorim wkrótce będzie miał ten sam kłopot.

Na Old Trafford wkrótce planują zażegnać problemy na lewej stronie defensywy, dokonując wzmocnienia. W tej sprawie nowe informacje z obozu Manchesteru United przekazuje serwis „CaughtOffside”. Otóż działacze angielskiego wytypowali odpowiedniego kandydata do wzmocnienia składu. Tym piłkarzem jest Milos Kerkez, który na co dzień reprezentuje barwy Bournemouth.

Manchester United jednak nie jest jedynym klubem, który interesuje się reprezentantem Węgier. Od jakiegoś czasu 20-letni defensor jest łączony z Liverpoolem. Wkrótce zatem między tymi angielskimi gigantami może rozpocząć się walka o transfer lewego obrońcy.

Milos Kerkez w obecnym sezonie zaliczył już 11 występów w koszulce Bournemouth. W tym czasie węgierskiemu zawodnikowi udało się zaliczyć dwie asysty. A miały one miejsce w starciu ligowym przeciwko Manchesterowi City, które zakończyło się triumfem „Wisieniek” (2:1). 20-latek był bez wątpienia najlepszym zawodnikiem tego spotkania.