PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United ruszy w styczniu po Victora Osimhena

Manchester United w letnim okienku transferowym zdecydował się wzmocnić atak. Do drużyny trafił Joshua Zirkzee z Bologni. Holender miał znakomite wejście do zespołu, ponieważ w swoim debiucie strzelił zwycięskiego gola. Późniejsze występy napastnika jednak były kiepskie, przez co coraz poważniej mówi się o jego odejściu już w styczniu. Czerwone Diabły zatem zaczęły rozglądać się za nową dziewiątką.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Z informacji przekazanych przez „Il Mattino” wynika, że Manchester United wytypował już odpowiedniego kandydata. Działacze z Old Trafford chcą w styczniowym okienku transferowym złożyć ofertę za Victora Osimhena. Nigeryjczyk obecnie występuje w Galatasaray, ale jest pełnoprawnym zawodnikiem SSC Napoli, które nie wiąże z nim przyszłości.

Victor Osimhen latem został wyceniony na 100 milionów euro. Jednak dziś reprezentant Nigerii jest zdecydowanie mniej wart. Jeśli Manchester United faktycznie zdecyduje się na jego transfer, to czeka ich trudna negocjacja z SSC Napoli. Rozmawia z Aurelio De Laurentiisem i jego świtą nigdy nie należą do najprostszych.

W obecnym sezonie Victor Osimhen rozegrał 11 spotkań w koszulce Galatasaray. W tym czasie udało mu się ośmiokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć pięć asyst.