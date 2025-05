PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Sandro Tonali wzbudził zainteresowanie Manchesteru United

Manchester United zajmuje odległe miejsce w rozgrywkach Premier League. Podopieczni Rubena Amorima jednak mają szansę zakwalifikować się do przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Czerwone Diabły bowiem zdołały awansować do finału Ligi Europy, gdzie zmierzą się z Tottenhamem Hotspur. Władze z Old Trafford natomiast już myślą o wzmocnieniach, których będą mogli dokonać w letnim okienku.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Manchesteru United przekazuje „Corriere dello Sport”. Otóż Czerwone Diabły zamierzają po sezonie dokonać niezwykle głośnego wzmocnienia. W kręgu zainteresowań zespołu z Old Trafford znalazł się Sandro Tonali z Newcastle United. Warto zaznaczyć, że reprezentant Włoch znajduje się również na celowniku Juventusu.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Włoska prasa zaznacza, że Manchester United jest gotowy przeznaczyć olbrzymią sumę pieniędzy na transfer Sandro Tonalego. Czerwone Diabły planują zaoferować aż 100 milionów euro za Włocha. Zespół z Old Trafford będzie mógł liczyć na takie wydatki, jeśli uda im się wygrać Ligę Europy i ostatecznie awansować do Ligi Mistrzów.

Sandro Tonali w obecnym sezonie rozegrał 42 spotkania w koszulce Newcastle United. Były gracz AC Milanu może się pochwalić bardzo dobrymi liczbami. Udało mu się bowiem pięciokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć trzy asysty.