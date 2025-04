Man United chce tego pomocnika. Na stole nawet 80 mln euro

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Morgan Rogers na celowniku Manchesteru United. Klub szykuje gigantyczną ofertę

Manchester United zamierza w letnim oknie transferowym wzmocnić środek pola po kolejnym rozczarowującym sezonie. Działacze angielskiego klubu zwrócili uwagę na Morgana Rogersa, którego forma w barwach Aston Villi przyciągnęła zainteresowanie kilku klubów Premier League. Ruben Amorim szuka wsparcia dla Bruno Fernandesa, który od lat niemal w pojedynkę odpowiada za kreowanie gry zespołu.

Ofensywny pomocnik rozgrywa kapitalny sezon. W drużynie prowadzonej przez Unaia Emery’ego strzelił już 14 goli i dołożył 12 goli w 46 spotkaniach. Rogers to gracz niezwykle uniwersalny. Anglik może grać zarówno w środku pola, jak i na obu skrzydłach. Jak czytamy w serwisie Fichajes.net, Czerwone Diabły planują złożyć ofertę za 22-latka w wysokości bagatela 80 mln euro.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Aston Villa nie zamierza jednak łatwo rozstać się z jednym ze swoich najlepszych zawodników. Unai Emery buduje zespół zdolny do walki o czołowe lokaty w Premier League i trofea, dlatego ewentualna sprzedaż Rogersa byłaby bolesna. Klub z Birmingham będzie musiał rozważyć ofertę, jeśli klub z Old Trafford rzeczywiście zdecyduje się wyłożyć gigantyczną kwotę. Warto zaznaczyć, iż kontrakt Rogersa na Villa Park obowiązuje do końca sezonu 2028/29.