Źródło: The Sun

Kieran Trippier mógł trafić do Manchesteru United. Wicemistrzowie Anglii nie dogadali się jednak z Atletico Madryt. Piłkarz wciąż może jednak wrócić do Premier League. Zainteresowanie wykazuje bowiem jeden z londyńskich klubów.

Arsenal w tym oknie transferowym może dokonać kolejnego wzmocnienia

Na celowniku londyńskiej ekipy znalazł się Kieran Trippier

Za Anglika trzeba zapłacić 34 miliony funtów

Arsenal uprzedzi Manchester United?

Jeszcze przed startem Euro 2020 w brytyjskich mediach pojawił się temat możliwego powrotu Kierana Trippiera do Premier League. 30-latek wykazywał taką chęć, a umożliwić mógł mu to Manchester United. Czerwone Diabły chciały bowiem wzmocnić prawą flankę defensywy, a Anglik to jakościowy zawodnik.

Przeszkodą w przenosinach Trippiera na Old Trafford okazały się względy finansowe. Atletico zapłaciło w 2019 roku za 30-latka około 22 miliony euro. Mistrzowie Hiszpanii od potencjalnego chętnego oczekują kwoty w wysokości 34 miliony funtów. Manchester United nie zamierzał oferować więcej niż 20 i negocjacje utknęły w miejscu. Trippier skoncentrował się zatem na Euro 2020, gdzie z reprezentacją Anglii zdobył srebrny medal.

Według The Sun temat powrotu Trippiera znów jest aktualny za sprawą Arsenalu. Kanonierzy wydali tego lata na wzmocnienia już ponad 80 milionów euro, ale na tym jednak nie koniec. Londyńczycy nie są zadowoleni z formy Hectora Bellerina i zamierzają pozbyć się Hiszpana i zastąpić go Anglikiem.

Trippier to ważny zawodnik w układance Diego Simeone. 30-latek rozegrał bowiem w minionym sezonie 35 meczów i zaliczył 6 asyst. Swoją postawą pomógł Atletico wygrać La Ligę pierwszy raz od 2014 roku. Argentyński szkoleniowiec chciałby zatrzymać Anglika w swojej drużynie, ale jeżeli złożona zostanie odpowiednia oferta, powrót prawego obrońcy do Premier League jest możliwy.

