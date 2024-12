Manchester United straci perełkę? Zgłasza się hiszpański gigant!

Alejandro Garnacho nie znalazł się w kadrze meczowej na derby Manchesteru. Ruben Amorim może nie być zwolennikiem młodego skrzydłowego Manchesteru United, co spróbuje wykorzystać Atletico Madryt.

Garnacho wyląduje w Atletico? Manchester United może go stracić

Manchester United po zatrudnieniu Rubena Amorima szykuje się do nieuniknionej rewolucji kadrowej. Nowy szkoleniowiec ma otrzymać wolną rękę w budowaniu zespołu, więc będzie mógł zadecydować o tym, którzy piłkarze zakończą swoją przygodę na Old Trafford. Zmienił już system gry, stawiając na trójkę środkowych obrońców i wahadłowych. Teraz ma czas, aby zweryfikować, którzy podopieczni będą pasować do jego stylu i charakterystyki. Niewykluczone, że Czerwone Diabły pożegnają się ze swoimi gwiazdami. Niepewny przyszłości w klubie jest chociażby Alejandro Garnacho.

20-latek swego czasu zanotował atomowy start w pierwszej drużynie Manchesteru United. Wydawało się, że będzie niekwestionowanym liderem ofensywy, ale jego obecna sytuacja powoli wymyka się spod kontroli. Kibiców zaniepokoiła wiadomość o wykluczeniu z kadry meczowej na derbowe starcie z Manchesterem City. Amorim dość tajemniczo skomentował ten temat, pośrednio dając do zrozumienia, że nie jest zadowolony z Argentyńczyka.

W mediach nie brakuje spekulacji na temat przyszłości Garnacho. “Fichajes” informuje, że zimą ruszy po niego Atletico Madryt, gdzie grał przed dołączeniem do akademii giganta z Wysp Brytyjskich. Diego Simeone przygotowuje się do walki o mistrzostwo Hiszpanii i chciałby wzmocnić ofensywę dynamicznym piłkarzem, który da przewagę podczas pojedynków jeden na jeden. Zmiana otoczenia mogłaby przysłużyć się także samego Garnacho, gdyż na Old Trafford nie rozwija się tak, jak oczekiwano.