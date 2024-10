Manchester United chce pozyskać talent z Championship. Ten Hag nie ma nic do powiedzenia

Manchester United chce podpisać kontrakt z pomocnikiem Sunderlandu, Chrisem Riggiem. Według portalu GiveMeSport do transferu miałoby dojść niezależnie od przyszłości ten Haga.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Zarząd Manchesteru United poszukuje młodych, obiecujących zawodników

Manchester United jest zdeterminowany, aby zakontraktować pomocnika Sunderlandu, Chrisa Rigga. Szefowie klubu zamierzają przeprowadzić transfer niezależnie od tego czy Erik ten Hag utrzyma swoje stanowisko, czy zostanie zwolniony.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Od czasu objęcia władzy przez Sir Jima Ratcliffa i grupy INEOS, Manchester kładzie większy nacisk na młodzież. Wszyscy z pięciu zawodników, którzy zostali podpisani latem, miało maksymalnie 26 lat.

Najmłodszy z nich, Leny Yoro ma tylko 18 lat. Ponadto United zabezpieczyło transfery dwóch obiecujących młodych talentów – Sekou Kone i Chido Obi-Martina.

Manchester United zamierza pozyskać kolejnego młodego zawodnika, gwiazdę Sunderlandu Chrisa Rigga. Skauci klubu uważnie obserwują poczynania Anglika.

Transfer mógłby zostać przeprowadzony już w następnym okienku transferowym w styczniu. Piłkarz miałby wtedy zostać wypożyczony z powrotem do Sunderlandu i przybyłby do klubu po zakończeniu obecnego sezonu. Rigg ma ważny kontrakt do 2027 roku.

17-letni ofensywny pomocnik szybko stał się podstawowym zawodnikiem w drużynie, która zajmuje pierwsze miejsce w Championship. W tym sezonie zdobył już trzy bramki, strzelając je przeciwko Middlesbrough, Leeds United i Luton Town.

Rigg jest łączony także z Newcastle, Evertonem, a nawet Realem Madryt.

Czytaj dalej: Inter obserwuje byłego piłkarza Realu Madryt. Do transferu może dojść już w styczniu