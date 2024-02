Gwiazdy opuszczą Leverkusen? Gigant wyraził zainteresowanie

IMAGO / Marc Niemeyer / kolbert-press Na zdjęciu: Edmond Tapsoba

Manchester United latem może sięgnąć po posiłki z Bayeru Leverkusen

Na celowniku Anglików znaleźli się Edmond Tapsoba oraz Jeremie Frimpong

Obaj zawodnicy są kluczowymi graczami w układance Xabiego Alonso

Manchester United celuje w piłkarzy Bayeru Leverkusen

Serwis “Manchester Evening News” zdradził bardzo ciekawe informacje dotyczące Manchester United. Otóż “Czerwone Diabły” są zainteresowani dwoma piłkarzami Bayeru Leverkusen. A konkretnie Jeremiem Frimpongiem oraz Edmondem Tapsobą. Brytyjscy dziennikarze podali, że niemiecki klub wycenił obu graczy na łączną kwotę 100 milionów euro.

Holenderski zawodnik nie tak dawno przedłużył umowę z liderem Bundesligi. W tym przypadku władze z Old Trafford będą musiały spełnić finansowe żądania Niemców. One z pewnością będą wysokie. 23-latek w zespole Erika ten Haga miałby zastąpić Aarona Wan-Bissakę, który może trafić z powrotem do Crystal Palace.

Edmond Tapsoba z kolei miałby odmłodzić środek defensywy Manchesteru United. 25-latek jest postrzegany jako następcą Jonny’ego Evansa oraz Raphaela Varane’a. Obaj piłkarze są zobowiązani kontraktem z “Czerwonymi Diabłami” tylko do końca trwającej kampanii.