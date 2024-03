fot. Imago / Andrew Yates / Sportimage / Jose Breton Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United i Andrij Łunin

Manchester United latem planuje pozyskać nowego bramkarza

OK Diario przekonuje, że na celowniku Czerwonych Diabłów znalazł się Andrij Łunin

Ukrainiec jest wyceniany na 16 milionów euro

Manchester United chce Andrija Łunina

Manchester United nie może zaliczyć trwającego sezonu do udanych. Drużyna miała walczyć o najwyższe cele. Tymczasem na dzisiaj jest poza strefa drużyn premiowanych gra w kolejnej edycji europejskich pucharów. Możliwe zatem, że latem w klubie dojdzie do kilku zmian kadrowych. OK Diario przekazało natomiast, że ekipa z Old Trafford jest poważnie zainteresowana pozyskaniem Andrija Łunina. Ukrainiec ma kontrakt ważny z Realem Madryt do 2025 roku. Chociaż sternicy Królewskich przygotowali już propozycję nowej umowy dla zawodnika, widząc w nim potencjał, to jego przyszłość jest nieznana.

Łunin przede wszystkim chce regularnie grać. Jeśli nie będzie mu to dane w hiszpańskiej ekipie, może skusić się na przeprowadzkę do ekipy z Premier League. Man Utd to bez wątpienia kusząca wizja. Niemniej numerem jeden w tej ekipie jest Andre Onana, który w tej kampanii w 39 spotkaniach stracił 60 goli.

Ukraiński bramkarz ma na swoim koncie 23 występy w tym sezonie w Realu. Stracił 19 bramek i 10 razy zachował czyste konto.

