fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford i Casemiro

Manchester United gotowy do rozstań z gwiazdami

Manchester United ma przed sobą kolejną rewolucję kadrową. Ruben Amorim poszukuje zawodników, którzy będą pasować do jego systemu gry. Obecny skład Czerwonych Diabłów nie jest wystarczająco jakościowy, aby wrócić do walki o najwyższe cele w Premier League. Niewykluczone, że do sporej liczby rozstań dojdzie już w trakcie zimowego okienka. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość takich graczy, jak Marcus Rashford, Casemiro czy Antony. “The Mirror” ujawnia, że cała trójka może wylądować w Arabii Saudyjskiej.

Faworytem do opuszczenia Europy jest Casemiro, który nie prezentuje już najwyższego poziomu. Defensywny pomocnik raczej rozczarowuje, a Manchester United szuka korzystnego rozwiązania, którym ma być rozstanie. Z uwagi na niezwykle wysokie wynagrodzenie, jedynym kierunkiem dla Casemiro zdaje się być właśnie Arabia Saudyjska, a dokładniej tamtejsze Al-Nassr.

Saudyjskie kluby zabiegają również o Rashforda i Antony’ego. Anglik ma świadomość, że jego czas na Old Trafford dobiegł końca. Amorim konsekwentnie pomija go przy ustalaniu kadry meczowej, a przedstawiciele gwiazdora utrzymują kontakt z innymi klubami. Saudyjczycy są gotowi obsypać go złotem, więc ostateczna decyzja będzie należeć do zawodnika. Podobnie jest w przypadku brazylijskiego skrzydłowego, określanego przez kibiców Manchesteru United największym niewypałem transferowym w historii. Niewykluczone, że obaj będą preferować dalszą grę na najwyższym europejskim poziomie.