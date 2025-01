PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Omar Marmoush wzmocni Manchester City

Manchester City w obecnym sezonie prezentuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Zespól Pepa Guardioli ma już minimalne szanse na obronę tytułu mistrza Anglii. The Citizens bowiem zajmują odległe szóste miejsce w tabeli, a ich strata do prowadzącego Liverpoolu wynosi ponad 10 punktów. Władze z Etihad Stadium chcą jeszcze uratować sezon, zatem sięgają po wzmocnienia podczas zimowego okienka.

Jak się okazuje, Manchester City dopiął już pierwszy transfer w styczniowym okienku. Fabrizio Romano poinformował, że do drużyny prowadzonej przez Pepa Guardioli trafi Omar Marmoush, który do tej pory reprezentował barwy Eintrachtu Frankfurt. Egipski napastnik zwiąże się z The Citizens kontraktem, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2030 roku.

Manchester City zatem wygrał niezwykle trudną rywalizację o Omara Marmousha. Gwiazdor Eintrachtu Frankfurt w ostatnich miesiącach wzbudzał olbrzymie zainteresowanie. Jego osoba była wymieniana w kontekście przeprowadzki m.in. do Liverpoolu czy też Arsenalu. Ostatecznie wybór Egipcjanina padł na obecnych mistrzów Anglii.

Omar Marmoush w obecnym sezonie rozegrał 26 spotkań w barwach Eintrachtu Frankfurt. Reprezentant Egiptu może się pochwalić wybitnymi statystykami. Udało mu się zgromadzić na swoim koncie bowiem aż 20 trafień, a także 14 asyst.