Manchester City chce pozyskać Edersona

Manchester City po pierwszej części sezonu w Premier League rozczarował oczekiwania kibiców. Drużyna przez słabe wyniki praktycznie straciła szansę na obronę mistrzowskiego tytułu. Wygląda na to, że ekipa Josepa Guardioli będzie musiała skupić się na grze o miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Władze klubu w trakcie trwającego okna transferowego pracują natomiast nad poprawą jakości drużyny. Trzy ruchy już zostały zrealizowane. Tymczasem wkrótce ma mieć miejsce kolejny transfer, o czym donosi “The Times”.

Tej zimy klub z Etihad Stadium pozyskał jak na razie trzech zawodników za konkretne pieniądze. W tym gronie są: Omar Marmoush, Abdukodir Khusanov czy Vitor Reis. Tymczasem źródło przekonuje, że niebawem ma zostać sfinalizowany kolejny ruch. Mistrzowie Anglii chcą pozyskać Edersona z Atalanty. 25-latek wyceniany jest na 50 milionów euro.

Interesujące jest z kolei to, że Manchester City był też zainteresowany pozyskaniem Douglas Luiza z Juventusu bez opcji transferu definitywnego. Niemniej działacze giganta Serie A nie byli takim wariantem zainteresowani.

Okno transferowe w Anglii obowiązuje do 3 lutego. Jeśli do tego czasu Manchester City nie dopnie transakcji związanej ze wzmocnieniem środka pola, to taki plan będzie miał zostać odłożony do lata.

Tymczasem już w sobotę Erling Haaland i spółka zmierzą się w hicie z Chelsea. Spotkanie zacznie się o godzinie 18:30.