fot. Motofoto / Alamy Na zdjęciu: Manchester City

Saudyjczycy wyciągną pomocnika z Manchesteru City?

Mateo Kovacić znakomicie wykorzystuje nieobecność Rodriego, bowiem to na niego postawił Pep Guardiola. Pomocnik gra w pierwszym składzie Manchesteru City od deski do deski, a na dodatek ma na swoim koncie już jednego gola. Udowadnia, że jest zawodnikiem światowej klasy, nawet jeśli w poprzednim sezonie pełnił głównie rolę rezerwowego. Dla mistrza Anglii jest bardzo cennym ogniwem, a dodatkowo sprawił, że absencja Rodriego nie wpłynęła negatywnie na osiągane przez zespół rezultaty.

Po powrocie Hiszpana Kovacić zapewne usiądzie na ławce rezerwowych. Czy to może skłonić go do zmiany otoczenia? Na taką decyzję liczą Saudyjczycy, którzy szykują dla niego ofertę. CBS Sports informuje, że w styczniu Al-Nassr spróbuje wytransferować Chorwata z Manchesteru City. Przygotowuje lukratywną propozycję i zarobki przekraczające 750 tysięcy funtów tygodniowo. W żadnym europejskim klubie Kovacić nie mógłby liczyć na podobne wynagrodzenie.

Piłkarze Manchesteru City są od dawna bardzo łakomym kąskiem dla Saudyjczyków, którzy próbowali już przekonać do przeprowadzki Kevina De Bruyne, Bernardo Silvę czy Edersona. Kovacić nie jest uważany za tak wielką gwiazdę, dlatego mógłby być skłonny do zmiany otoczenia. Środkowy pomocnik gra w Manchesterze City od 2023 roku, kiedy to zdecydował się opuścić Chelsea.