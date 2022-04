Źródło: The Sun

Manchester United w trakcie letniego okna transferowego może dokonać kolejnej rewolucji kadrowej. Na temat planów dotyczących wzmocnień Czerwonych Diabłów nowe wieści przekazał The Sun. Na celowniku klubu z Old Trafford znajduje się Richarlison, broniący aktualnie barw Evertonu.

Man Utd latem planuje kolejne wzmocnienie ofensywy

The Sun twierdzi, że decydenci Czerwonych Diabłów mogą zarzucić sieci na reprezentanta Brazylii

Richarlison został podobno wyceniony przez Everton na 80 milionów euro

Everton żąda kroci za swoją gwiazdę

Manchester United od czasu, gdy rozstał się z tą ekipą sir Alex Ferguson, nie potrafi znaleźć się w półfinale Ligi Mistrzów. Od momentu, gdy Szkot przestał być menedżerem Czerwonych Diabłów, to jedynym sukcesem Man Utd na arenie międzynarodowej był triumf w Lidze Europy.

W trakcie najbliższej sesji transferowej sternicy klubu z Old Trafford mają plan, aby znów głębiej sięgnąć do klubowej kasy, chcąc sfinalizować kilka transferów. The Sun twierdzi, że przede wszystkim na radarze Man Utd znajduje się Richarlison.

Brazylijczyk wyróżnia się w szeregach Evertonu niezwykłą wszechstronnością. Może grać nie tylko jako napastnik, ale również na skrzydle. Według angielskich dziennikarzy klub z Goodison Park oczekuje 80 milionów euro za 34-krotnego reprezentanta Brazylii.

Richarlison w tym sezonie wystąpił w 26 meczach, w których strzelił siedem goli i zanotował cztery asysty. Obecna umowa zawodnika z angielską ekipą obowiązuje do końca czerwca 2024 roku. Rynkowa wartość piłkarza wynosi natomiast 50 milionów euro.

W poprzedniej kampanii Brazylijczyk rozegrał w szeregach Evertonu łącznie 40 spotkań, notując w nich 1 trafień. Taki stan rzeczy skutkował tym, że zawodnikiem zainteresowały się takie kluby jak FC Barcelona, Real Madryt, czy PSG.

