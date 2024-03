Manchester United chce tego lata wzmocnić obsadę defensywy. Jednym z kandydatów do zasilenia klubu z Old Trafford jest Tosin Adarabioyo, cel transferowy Arsenalu.

fot. Imago/PA Images Na zdjęciu: Tosin Adarabioyo

Manchester United szykuje spore zmiany w obsadzie defensywy

Do klubu może trafić Tosin Adarabioyo, łączony również z Arsenalem

Kontrakt obrońcy z Fulham wygasa po zakończeniu obecnego sezonu

Man Utd sprowadzi obrońcę z Premier League?

Manchester United planuje rewolucję kadrową, do której dojdzie po zakończeniu sezonu. Media spodziewają się sporych zmian w defensywie. Z Old Trafford najprawdopodobniej pożegna się Raphael Varane, którego kontrakt nie zostanie przedłużony. Pod znakiem zapytania stoi także przyszłość Jonny’ego Evansa i Harry’ego Maguire’a.

Czerwone Diabły rozglądają się za jakościowym defensorem, który będzie sensownym wzmocnieniem na lata. Wysoko na liście życzeń widnieją takie nazwiska, jak Gleison Bremer, Jarrad Branthwaite czy Jean-Clair Todibo. Gdyby nie udało się sprowadzić któregoś z nich, Manchester United rozważy transfer Tosina Adarabioyo.

Obrońca Fulham to kolejny zawodnik, który trafił na radary giganta. Obserwują go również Arsenal i Milan, więc przeprowadzenie tego transferu nie będzie łatwe. Byłaby to z kolei opcja budżetowa, gdyż Anglika można sprowadzić w ramach wolnego transferu. Latem wygasa jego umowa z Fulham, która raczej nie zostanie przedłużona.

