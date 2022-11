Źródło: The Sun

Aaron Wan-Bissaka stracił na dobre miejsce w składzie Manchesteru United i nic nie wskazuje na to, aby jego rola w zespole miała ulec zmianie. “Czerwone Diabły” są skłonne oddać go w styczniu na wypożyczenie do Crystal Palace.

Aaron Wan-Bissaka stracił miejsce w składzie po zatrudnieniu Erika ten Haga

W obecnym sezonie przebywał na boisku zaledwie przez cztery minuty

Zimą może trafić na wypożyczenie do Crystal Palace

Manchester United odda obrońcę bez żalu

Aaron Wan-Bissaka zapowiadał się na obrońcę o olbrzymim potencjale. Manchester United zdecydował się wykupić go w 2019 roku za kwotę 55 milionów euro. Przez kolejne sezony Anglik grał regularnie, choć pojawiało się wobec nieco coraz więcej wątpliwości. Dotyczyły przede wszystkim mizernej gry do przodu, co podważało jego jakość i słuszność występowania na najwyższym europejskim poziomie.

Sytuacja defensora drastycznie zmieniła się po zatrudnieniu Erika ten Haga. Były menedżer Ajaksu Amsterdam stawia przede wszystkim na wyszkolenie techniczne, w związku z czym odstawił Wan-Bissakę od wyjściowej jedenastki. Jego miejsce zajął Diogo Dalot, który zachwycił i momentalnie zapracował na nowy kontrakt.

W obecnym sezonie reprezentant Anglii przebywał na boisku łącznie przez zaledwie cztery minuty. Nic nie wskazuje na to, aby w najbliższej przyszłości jego sytuacja miała się zmienić, w związku z czym “Czerwone Diabły” nie widzą przeciwwskazań i planują rozstać się z nim w trakcie styczniowego okienka transferowe. W grę wchodzi wypożyczenie do Crystal Palace, gdzie Wan-Bissaka grał przed przenosinami na Old Trafford.

Anglik ma na swoim koncie 127 występów dla Manchesteru United, w trakcie których dwukrotnie wpisywał się na listę strzelców.

