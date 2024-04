Lucas Paqueta jest celem transferowym Manchesteru City na letnie okno. Jak się okazuje, do gry może wkroczyć Manchester United.

PA Images / Alamy

Lucas Paqueta trafił na radar gigantów

Najbardziej o transfer Brazylijczyka zabiega Man City

Obywatelom plany może pokrzyżować Man Utd

Man Utd i Man City powalczą o Lucasa Paquetę

Manchester City chciałby latem wzmocnić linię pomocy, bo niepewna jest przyszłość m.in. Bernardo Silvy i Kevina De Bruyne. Obaj piłkarze są kuszeni przez inne kluby i niewykluczone, że dojdzie do niespodziewanego transferu jednego z nich.

W związku z rosnącymi plotkami medialnymi sztab Manchesteru City zaczął rozglądać się za potencjalnymi wzmocnieniami. Od dłuższego czasu z transferem do drużyny Obywateli jest łączony Lucas Paqueta, gwiazdor West Hamu. Już latem ubiegłego roku Brazylijczyk był blisko Etihad Stadium, ale ostatecznie doniesienia o problemach bukmacherskich piłkarza pokrzyżowały plany obu stron.

Wydawało się, że Man City pewnie sięgnie po Paquetę w tym roku, ale ekspert BBC Nigel Reo-Coker uważa, że ​​do gry powinien wkroczyć Manchester United. Jeśli władze klubu z Old Trafford posłuchają rad, to może dojść do nieoczekiwanego zwrotu akcji.