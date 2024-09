fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Man Utd zrobi kadrowe porządki

Manchester United jest w trakcie budowy nowego zespołu, mogącego liczyć w grze o najważniejsze trofea. Jednocześnie gracze, którym kontrakty wygasają z końcem czerwca 2025 roku, mogą obawiać się o swoją przyszłość w klubie. Informacje w sprawie przekazał serwis Fichajes.net.

Źródło daje do zrozumienia, że Christian Eriksen, Jonny Evans oraz Victor Lindelof, to gracze, których przyszłość w klubie z Old Trafford może zmierzać do końca. Każdy z wymienionych trzech graczy nie ma otrzymać oferty przedłużenia umów po wygaśnięciu aktualnych porozumień.

Man Utd ma aktualnie skupić się na odmłodzeniu kadry i lepszego dostosowania drużyny do koncepcji gry Erika ten Haga. Eriksen już nie jest tak mocnym punktem drużyny, jak to miało miejsce w momencie, gdy trafił do klubu. Evans to natomiast zawodnik, który wrócił do angielskiej ekipy już na zaawansowanym etapie kariery. Z kolei Lindelof to obrońca, który nigdy nie dał się poznać jako pierwszoplanowa postać zespołu.

Plan związany z rozstaniami z konkretnymi graczami ma sprawić, że klub zmniejszy koszty wynagrodzeń zawodników, umożliwiając Man Utd skupienie się na pozyskaniu nowych graczy. Czerwone Diabły w najbliższy weekend zmierzą się z Southampton. Spotkanie odbędzie się o godzinie 14:30.

