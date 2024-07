Man Utd chce ukraść Realowi cel transferowy. Oferta zaakceptowana

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Oferta Man Utd za Leny’ego Yoro zaakceptowana. Real straci cel?

Leny Yoro to jeden z najlepiej zapowiadających się piłkarzy młodego pokolenia. Środkowy obrońca Lille zanotował znakomity sezon 2023/2024 i w ten sposób trafił na radar największych klubów w Europie.

Od kilku tygodni Francuz jest łączony z transferem do Realu Madryt, który po odejściu Nacho poszukuje nowego defensora. Tymczasem plany Królewskich chce pokrzyżować Manchester United. Jak przekazał Fabrizio Romano, klub z Old Trafford złożył nawet ofertę za 18-latka i została ona zaakceptowana przez Lille.

Francuski klub dał zielone światło na transfer, ale ostateczna decyzja należy do zawodnika. Jeśli Leny Yoro odrzuci propozycję, to przenosiny nie dojdą do skutku. Taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny, ponieważ według serwisu Fichajes obrońca liczy na ofertę Realu Madryt.

Los Blancos od kilku lat stawiają na młodych zawodników, o czym doskonale świadczy rozwój takich piłkarzy jak: Eduardo Camavinga, Vinicius Junior i Rodrygo. Właśnie ten fakt może przekonać Leny’ego Yoro do przenosin na Santiago Bernabeu. Oprócz tego warto zwrócić uwagę na fakt, że w kadrze Realu nie brakuje rodaków Francuza.

Florentino Perez nadal nie poczynił znaczących kroków w tej sprawie, ale zapewne jest to tylko kwestią czasu. Leny Yoro wydaje się doskonałą inwestycją na przyszłość.

