Morata na radarze Man United

Manchester United podczas letniego okna transferowego chce sprowadzić do klubu rywala dla Rasmusa Hojlunda. Wpływa na to fakt, że Duńczyk jest jedynym nominalnym zawodnikiem w zespole, którym może grać na pozycji numer dziewięć. W związku z tym władze klubu starannie przeczesują rynek pod kątem znalezienia odpowiedniego kandydata. Ostatnio angielski zespół nawiązał kontakt z jednym z czołowych strzelców ligi hiszpańskiej.

Jak przekazał portal Manchester Evening News, piłkarz, który rozpatrywany jest w kontekście transferu na Old Trafford to Alvaro Morata. Hiszpan obecni broni barw Atletico Madryt, lecz jakiś czas temu otwarcie przyznał, że potrzebuje regularnej gry, a medialne doniesienia wskazują na to, że jego przyszłość w stolicy Hiszpanii stoi pod znakiem zapytania. Z tego powodu 31-latek może być otwarty na przeprowadzkę do Anglii i grę w koszulce Czerwonych Diabłów.

Atutem snajpera reprezentacji Hiszpanii jest znajomość Premier League. Morata w przeszłości był piłkarzem Chelsea, gdzie w latach 2017-2019 strzelił 24 bramki w 72 występach we wszystkich rozgrywkach.

Ostatni sezon w Atletico Madryt był dla niego udany, bowiem może pochwalić się zdobyciem 15 goli w 32 meczach w lidze. Aktualnie wraz z reprezentacją Hiszpanii bierze udział w Mistrzostwach Europy 2024. Po dwóch meczach w grupie ma na swoim koncie jedną bramkę zdobytą w spotkaniu z Chorwacją. La Furia Roja przed ostatnią kolejką prowadzi w grupie B z dorobkiem 6 punktów.