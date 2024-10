fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Theo Hernandez na liście życzeń Man City

Manchester City aktualnie broni mistrzowskiego tytułu w Premier League, ale jednocześnie marzy o kolejnym triumfie w Lidze Mistrzów. Jednocześnie władze klubu pracują nad tym, aby wzmocnić rywalizację w drużynie. Ciekawe informacje na ten temat przekazał portal Fichajes.net.

Źródło podaje, że działacze mistrzów Anglii mają plan, aby latem przyszłego roku sfinalizować transfer z udziałem Theo Hernandeza. Man City jest podobno do tego stopnia zdeterminowany, aby pozyskać reprezentanta Francji, że jest gotowy zaoferować działaczom AC Milan mniej więcej 70 milionów euro.

W każdym razie klub z Etihad Stadium nie jest jedynym, który wykazuje chęć pozyskania Theo Hernandeza. Wcześniej pojawiły się głosy, że piłkarz znajduje się na liście życzeń takich klubów jak Bayern Monachium czy Paris Saint-Germain.

Francuz to zawodnik, który trafił do ekipy z San Siro w lipcu 2019 roku. Milan pozyskał Theo Hernandeza z Realu Madryt, wykładając na transakcję ponad 22 miliony euro. Aktualny kontrakt zawodnika obowiązuje do końca czerwca 2026 roku.

W tym sezonie The Hernandez wystąpił łącznie w dziewięciu meczach. Zdobył w nich dwie bramki i zaliczył też dwa kluczowe podania. Na koncie zawodnika są też 34 występy w reprezentacji Francji, w której debiutował we wrześniu 2021 roku.

