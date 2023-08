Manchester City oficjalnie potwierdził, że do klubu dołączył Jeremy Doku. Obywatele zapłacą za Belga łącznie w okolicach 60 milionów euro.

IMAGO / Nick Potts Na zdjęciu: Jeremy Doku

Manchester City oficjalnie potwierdził pozyskanie następcy Riyada Mahreza

Do drużyny Obywateli dołącza Jeremy Doku z francuskiego Rennes

21-latek będzie łącznie kosztował około 60 milionów euro

Jeremy Doku zamienia Rennes na Manchester City

Jeremy Doku został oficjalnie zaprezentowany jako nowy piłkarz Manchesteru City. Obywatele zapłacą za utalentowanego Belga około 60 milionów euro. Skrzydłowy ma zastąpić Riyada Mahreza, który przeniósł się do saudyjskiego Al-Ahli.

– To dla mnie wspaniały dzień, zarówno osobiście, jak i zawodowo. Manchester City to najlepsza drużyna w światowej piłce nożnej, więc dołączenie do nich jest dla mnie i mojej rodziny czymś wyjątkowym. Jestem młodym zawodnikiem, który musi się wiele nauczyć i poprawić. Praca z Pepem i jego sztabem oraz gra u boku tych zawodników uczyni mnie znacznie lepszym graczem. Jestem tego pewien – mówił Doku po transferze.

– Oglądanie City w zeszłym sezonie było niesamowite. Zdobycie potrójnej korony to najtrudniejsza rzecz w piłce nożnej i udało im się to. Nie możesz sobie wyobrazić, jak ekscytujące jest dołączenie do tego zespołu. Nie mogę się doczekać, aż zacznę. Mam nadzieję, że uda mi się uszczęśliwić fanów – dodał.

