Man City wytypował następcę Guardioli. Cios w Real Madryt

Xabi Alonso celem Man City i Realu Madryt

Manchester City nie może być pewny, czy Pep Guardiola zostanie w klubie na kolejne lata. Hiszpan ma kontrakt do 2025 roku i według wielu źródeł może zdecydować się na nowe wyzwanie. W związku z tym zarząd Obywateli powoli przygotowuje listę potencjalnych następców szkoleniowca.

Najnowsze doniesienia w tej sprawie opublikował hiszpański serwis Defensa Central. Okazuje się, że na liście Manchesteru City znalazł się Xabi Alonso z Bayeru Leverkusen. Były znakomity piłkarz świetnie rozpoczął karierę trenerską i momentalnie stał się celem dużo silniejszych klubów. W 2024 roku sporo mówiło się o przenosinach Hiszpana do Liverpoolu, w którym miałby zastąpić Juergena Kloppa. Jednak ostatecznie trener zdecydował się na pozostanie z ekipą Aptekarzy.

Zainteresowanie Manchesteru City może być bardzo niepokojące dla Realu Madryt, który również widzi Xabiego Alonso jako przyszłego szkoleniowca pierwszej drużyny. Przewagą Królewskich na pewno jest to, że trener niegdyś występował w barwach Los Blancos.

Natomiast Carlo Ancelotti ma umowę do 2026 roku i jeśli uzyska dobre wyniki do końca sezonu 2024/2025, to raczej nie zostanie zwolniony. Właśnie wtedy Man City może próbować wykorzystać okazję, nakłaniając Alonso na długofalowy projekt na Etihad Stadium.

