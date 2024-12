Man City chce wymiany z Crystal Palace. Guardiola jest fanem piłkarza

Manchester City chce, aby na Etihad Stadium trafił Adam Wharton. W ramach wymiany do Crystal Palace miałby się przenieść James McAtee - informuje portal express.co.uk.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Adam Wharton celem transferowym Manchesteru City

Manchester City w zimowym oknie transferowym skupi się na pozyskaniu środkowego pomocnika. Wynika to przede wszystkim z faktu, że Rodri ze względu na kontuzje będzie niedostępny aż do końca aktualnego sezonu. W kontekście przeprowadzki do zespołu Obywateli pisano już o wielu zawodnikach, lecz faworytem Pepa Guardioli jest reprezentant Anglii występujący w Crystal Palace.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Adam Wharton, bo o nim mowa to obiecujący 20-letni pomocnik, który ma wysokie notowania u wielu klubów z Premier League. Pep Guardiola ma być wielkim fanem jego talentu, dlatego The Citiziens planują niebawem złożyć ofertę za utalentowanego piłkarza.

Kierownictwo mistrzów Anglii wpadło na pomysł jak obniżyć wydatek przy transakcji Whartona. Z doniesień portalu express.co.uk wynika, że Manchester City chce dokonać wymiany z Crystal Palace. W ten sposób na Selhurst Park miałby trafić James McAtee. Orły otrzymałyby również gotówkę, lecz kwota byłaby znacznie mniejsza niż pierwotna wycena w wysokości 60 milionów funtów.

Na razie nie wiadomo jak na pomysł Manchesteru City zapatruje się Crystal Palace. Należy jednak pamiętać, że Adam Wharton przykuł uwagę nie tylko zespołu Pepa Guardioli. O transferze pomocnika myśli również Liverpool i Arsenal.

Wharton w Crystal Palace występuje od zimy 2024 roku. W tym czasie uzbierał w koszulce Orłów 26 spotkań. Kontrakt z klubem obowiązuje go do czerwca 2029 roku.