Malick Thiaw o krok od Newcastle United

Miniony sezon Premier League nie zakończył się po myśli Newcastle United. Celem „Srok” był ponowny awans do Ligi Mistrzów. Finalnie nie udało się tego dokonać. Obecnie klub z St James’s Park poszukuje wzmocnień, aby kolejne kampania była dla nich zdecydowanie bardziej udana.

Z informacji przekazanych przez portal „HITC” wynika, że Newcastle United jest bliski wzmocnienia defensywy. „Sroki” bowiem dopinają ostatnie szczegóły transferu Malicka Thiawa, który do tej pory reprezentował barwy AC Milanu. Niemiecki zawodnik uzgodnił już z angielskim zespołem warunki indywidualnej umowy.

Newcastle United sięgnie głęboko do portfela, aby sprowadzić Malicka Thiawa. Koszt transferu bowiem ma wynieść około 40 milionów euro łącznie z bonusami. Niemiecki gracz zatem może stać się najdroższym defensorem zakupionym przez władze z St James’s Park. Do tej pory rekordzistą pod tym względem był Toni Livramento, który przychodził do klubu za nieco ponad 37 milionów euro.

Malick Thiaw spędził w Milanie dwa sezony. Niemiec łącznie w barwach „Rossonerich” rozegrał 54 spotkania. 22-latek nie zdołał wpisać się na listę strzelców, ale udało mu się zaliczyć jedną asystę. A miała ona miejsce w rywalizacji ligowej przeciwko Monzy.

