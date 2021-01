Maldini przyznał, że Milan blisko pozyskania obrońcy Chelsea

Dyrektor techniczny AC Milanu Paolo Maldini potwierdził, że lider Serie A jest bliski sfinalizowania transakcji z udziałem Fikayo Tomoriego. Zawodnik ma zasilić szeregi Rossonerich na zasadzie wypożyczenia z Chelsea FC.

AC Milan ma wzmocnić się w defensywie, pozyskując młodego zawodnika. 23-latek może grać zarówno na środku obrony, jak i na bokach. Jeden z przedstawicieli Rossonerich w rozmowie ze Sky Sports dał do zrozumienia, że zawodnik wkrótce dołączy do ekipy z San Siro.

Oba kluby są blisko porozumienia. Ma ono polegać na wypożyczeniu Tomoriego przez Milan z opcją transferu definitywnego za 25 milionów funtów. Paolo Maldini zapytany wprost, na jakim etapie są negocjacje, nie owijał w bawełnę.

– Porozumienie jest bardzo blisko. Jesteśmy gdzieś między potwierdzeniem podpisu a jego złożeniem. W każdym razie niczego nie można być pewnym. Jeden drobny szczegół może skutkować tym, że transakcja nie dojdzie do skutku. Dostrzegliśmy w jego grze umiejętności, które predysponują go do gry w naszym zespole. Dlatego go chcemy – przekonywał przedstawiciel Rossonerich.

Tomori to wychowanek The Blues, który zaliczył w szeregach Chelsea łącznie 27 spotkań, licząc wszystkie rozgrywki. Urodzony w Calgary zawodnik zadebiutował w stołecznej ekipie w maju 2016 roku. Jeśli jego przeprowadzka do Milanu okaże się faktem, to o miejsce w składzie będzie rywalizował między innymi z Alessio Romagnolim, Simonem Kjaerem, czy Matteo Gabbia.

Godne uwagi jest to, że Rossoneri są aktualnie liderem włoskiej ekstraklasy, mając 43 punkty na koncie. W najbliższy weekend Milan w derbach Lombardii zmierzy się z Atalantą BC.