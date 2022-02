PressFocus Na zdjęciu: Mahir Emreli

Kilka godzin po rozwiązaniu swojego kontraktu z Legią Warszawa, Mahir Emreli został nowym graczem Dinama Zagrzeb. Azer podpisał 4,5-letni kontrakt.

Mahir Emreli od grudnia starał się rozwiązać kontrakt z Legią Warszawa. Ostatecznie obie strony doszły do porozumienia na początku lutego

Początkowo Azer miał trafić do Dinama Zagrzeb jako część rozliczenia za Lirima Kastratiego. Ostatecznie jednak trafił do Chorwacji jako wolny gracz

Napastnik podpisał 4,5-letni kontrakt

Mahir Emreli nowym napastnikiem Dinama Zagrzeb!

Przyszłość Mahira Emreliego jest już wyjaśniona. Od grudnia trwały bowiem przepychanki pomiędzy 24-latkiem, a Legią Warszawa. Napastnik został zaatakowany przez kibiców własnej drużyny w klubowym autokarze po porażce z Wisłą Płock (0:1). Naruszenie nietykalności cielesnej mocno odbiło się na Emrelim. Zatrudnił on prawników, którzy mieli doprowadzić do zerwania umowy z Wojskowymi z winy klubu. Do tego jednak nie doszło.

Mistrzowie Polski byli jednak świadomi, że współpraca z byłym snajperem Karabachu jest już niemożliwa. Miał on trafić do Dinama Zagrzeb jako część rozliczenia za Lirima Kastratiego. Wygląda jednak na to, że Legia Warszawa nic nie zarobi na swoim napastniku. W środowy wieczór klub ze stolicy poinformował bowiem o rozwiązaniu kontraktu za porozumieniem stron. 24-latek, już jako wolny zawodnik, kilka godzin później podpisał umowę z liderem chorwackiej ligi. Kontrakt obowiązywać będzie do czerwca 2026 roku.

Emreli podczas swej półrocznej przygody z Legią strzelił jedenaście bramek w 33 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach.

