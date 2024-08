ANP / Alamy Na zdjęciu: Lutsharel Geertruida

Lutsharel Geertruida również na celowniku Atalanty Bergamo

W trwającym letnim okienku transferowym może dojść do zmiany barw klubowych Lutsharela Geertruidy. Zawodnik Feyenoordu Rotterdam jest gotowy na zrobienie wielkiego kroku w swojej karierze, bowiem chce trafić do topowej ligi. W ostatnich tygodniach reprezentant Holandii był łączony z Aston Villą. Anglicy przyspieszyli już działanie związane z przyjściem zawodnika i rozpoczęli rozmowy z nim oraz jego otoczeniem.

Jak się okazuje, Aston Villa nie jest jedynym klubem, który wykazuje zainteresowaniem Lutsharelem Geertruidą. Z informacji przekazanych przez Nicolo Schirę dowiadujemy się, że również Atalanta Bergamo ma na oku holenderskiego defensora. Obecnie władze z Gewiss Stadium jeszcze nie rozpoczęli starań związanych z pozyskaniem 24-latek, ale wkrótce mogą nadejść negocjacje. „La Dea” zatem może pokrzyżować plany Aston Villi. Aczkolwiek decyzja będzie leżała wyłącznie w rękach gracza Feyenoordu Rotterdam.

Lutsharel Geertruida pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Sparcie Rotterdam. Jednak jako nastolatek trafił już do akademii Feyenoordu Rotterdam, gdzie piął się po wszystkich młodzieżowych szczeblach, aby trafić do seniorskiej drużyny. Reprezentant Holandii do tej pory w barwach pierwszej drużyny rozegrał 200 spotkań. W tym czasie udało mu się strzelić 24 gole oraz zaliczyć 11 asyst.

Sprawdź także: Superkomputer wskazał faworyta Serie A. To będzie inny sezon?