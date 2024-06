Andrij Łunin wciąż nie podjął decyzji o przedłużeniu kontraktu z Realem Madryt. Według portalu Relevo Ukrainiec ma również opcję transferu do Atletico Madryt, jeśli z klubu odejdzie Jan Oblak.

Nowy kontrakt w Realu lub transfer do Atletico, Andrij Łunin ma dwie opcje

Real Madryt w zakończonym niedawno sezonie wzbogacił klubową gablotę o dwa prestiżowe trofea. Królewscy bez większych problemów zdobyli mistrzostwo Hiszpanii, a w ostatnim meczu sezonu przypieczętowali triumf w Lidze Mistrzów. Choć w decydującym starciu z Borussią Dortmund między słupkami nie wystąpił Andrij Łunin, to Ukrainiec miał olbrzymi wkład w sukcesy drużyny.

25-latek ze względu na kontuzję Thibaut Courtoisa zastąpił Belga już na początku sezonu. Reprezentant Ukrainy pokazał się z tak dobrej strony, że wielu ekspertów zaczęło zastanawiać się, czy aby na stałe nie wygryzł ze składu starszego kolegi. Jednak przyszłość Łunina w Madrycie wciąż stoi pod znakiem zapytania. Mimo że golkiper ma na stole umowę do 2029 roku, to wciąż nie złożył pod nią podpisu. Zawodnik chce regularnie grać w pierwszym składzie, lecz ma wątpliwości czy będzie to możliwe w zespole Los Blancos.

Zaskakujące informacje ws. przyszłości Łunina przekazał portal Relevo. Ich zdaniem Ukrainiec myśli o odejściu, a wśród klubów, do których mógłby trafić, wymienia się m.in. Atletico Madryt, czyli jednego z największych rywali Realu. Los Colchoneros mają rozważać transfer Łunia w przypadku, gdy z klubu odejdzie Jan Oblak.

W tym sezonie 25-letni bramkarz wystąpił w bramce Realu w 31 meczach, w których 12 razy zachował czyste konto.