Źródło: AS

fot. PressFocus Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Romelu Lukaku i jego druga przygoda w Chelsea nie wygląda najlepiej. Belgijski napastnik nie jest w ekipie z Londynu tym samym zawodnikiem, który cieszył kibiców Interu Mediolan w poprzedniej kampanii w Serie A. AS twierdzi, że Belg chce wrócić do ekipy ze Stadio Giuseppe Meazza.

Realny scenariusz zakłada, że Romelu Lukaku latem znów zmieni klub

AS podaje, że Belg może wrócić do Interu Mediolan

W grę ma wchodzić wypożyczenie piłkarza, ale cały proces jest uzależniony od sprzdaży Chelsea przez Romana Abramowicza

Lukaku rozważa rozstanie z The Blues

Romelu Lukaku trafił do Chelsea w sierpniu 2021 roku za 113 milionów euro. Z reprezentantem Belgii wiązano duże nadzieje w klubie z Londynu. Na razie jednak piłkarz w 34 rozegranych meczach trwającego sezonu strzelił 12 goli.

Belgijski napastnik już jakiś czas temu wywołał aferę, wypowiadając się w jednym ze swoich wywiadów pochlebnie na temat Interu. Tymczasem przedstawiciele mediów zaczęli przekonywać, że Lukaku jest do tego stopnia zdecydowany na powrót do Interu, że jest gotowy na obniżenie swojej pensji. Realny scenariusz zakłada też dołączenie piłkarza do mediolańskiego teamu na zasadzie wypożyczenia.

Rozwój sytuacji zależy w dużym stopniu od tego, czy Roman Abramowicz sprzeda Chelsea, a stanowisko dyrektora sportowego otrzyma Marina Granowskaia. Lukaku ma kontrakt ważny z klubem z Londynu do końca czerwca 2026 roku. Rynkowa wartość piłkarza wynosi mniej więcej 100 milionów euro.

Lukaku od 2010 roku jest powoływany do reprezentacji Belgii. Jak na razie zawodnik w drużynie narodowej rozegrał 101 meczów, notując w nich 68 trafień. Debiut w szeregach Czerwonych Diabłów piłkarz zaliczył w przegrany starciu przeciwko Chorwacji (0:1).

