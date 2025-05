Real pozbędzie się zasłużonego piłkarza. Zwolni miejsce dla Alexandra-Arnolda

Real Madryt niemal na pewno nie przedłuży wygasającego kontraktu Lucasa Vazqueza - donosi hiszpańska gazeta AS. 33-letni prawy obrońca zwolni miejsce dla Trenta Alexandra-Arnolda, który nadchodzącego lata dołączy do ekipy Królewskich.

Źródło: AS

Źródło: AS

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold

Lucas Vazquez na wylocie z Realu Madryt

Kilkanaście godzin temu Trent Alexander-Arnold potwierdził, że nie przedłuży wygasającego kontraktu z Liverpoolem. Mimo że transfer prawego obrońcy do Realu Madryt nie został jeszcze ogłoszony, to media zgodnie informują, iż następnym krokiem w karierze wahadłowego będzie właśnie przeprowadzka do stolicy Hiszpanii. Klub z Santiago Bernabeu sprowadzi bocznego defensora bez kwoty odstępnego, dzięki czemu lepiej zabezpieczy prawą flankę.

W związku z tym Lucas Vazquez niemal na pewno rozstanie się z Realem Madryt – dowiedział się hiszpański dziennik „AS”. Umowa 33-latka z drużyną Królewskich obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku i jeśli zostanie przedłużona, to tylko na czas Klubowych Mistrzostw Świata – wynika z raportu wspomnianej gazety. Dziewięciokrotny reprezentant Hiszpanii nie miałby szans w rywalizacji o skład z takimi piłkarzami jak Trent Alexander-Arnold oraz Dani Carvajal.

Do Realu Madryt w Lidze Mistrzów nawet nie podchodź [WIDEO]

Lucas Vazquez jest wychowankiem Realu Madryt, w którym spędził niemal całą dotychczasową karierę, z wyłączeniem sezonu 2014/2015, kiedy grał dla Espanyolu Barcelona. Prawy obrońca w koszulce ekipy Los Blancos rozegrał łącznie 397 meczów, zdobył 38 bramek i zaliczył 73 asysty. Mierzący 173 centymetry piłkarz może liczyć na oferty z La Ligi oraz Saudi Pro League. Zawodnik zapewne będzie się skłaniał ku przeprowadzce na Bliski Wschód, gdzie w ostatnich latach kariery mógłby zarobić ogromne pieniądze.