Lorenzo Insigne obecnie jest zawodnikiem bez klubu. Włoch wkrótce może znaleźć nowego pracodawcę. I to w Serie A. Skrzydłowy znajduje się na radarze Lazio - informuje "Corriere dello Sport".

The Canadian Press / Alamy Na zdjęciu: Lorenzo Insigne

Lazio pozyska Lorenzo Insigne?

Lorenzo Insigne w 2022 roku po raz pierwszy definitywnie opuścił SSC Napoli . Włoski skrzydłowy zdecydował się na wyjazd za ocean, akceptując ofertę Toronto FC. Przygoda wychowanka Azzurrich na boiskach MLS nie była specjalnie udana. Na początku lipca kanadyjski klub zdecydował się zakończyć współpracę 34-latkiem, który od tego momentu pozostaje wolnym agentem.

Jak się okazuje, piłkarskiego bezrobocie może wkrótce opuścić Lorenzo Insigne. Dziennik „Corriere dello Sport” informuje, że lada moment 34-latek może wrócić na boiska Serie A. Wychowanek SSC Napoli znalazł się w kręgu zainteresowań Lazio, które poszukuje ofensywnych wzmocnień. Włoski skrzydłowy jest zatem opcją dla stołecznego klubu.

Na Lazio został nałożony zakaz transferowy z powodu niespełnienia wymogów finansowych określonych przez włoską federację piłkarską. Klub nie utrzymał odpowiednich wskaźników płynności, zadłużenia i kosztów wynagrodzeń. Sankcja uniemożliwia Lazio rejestrowanie nowych zawodników, pozwalając jedynie na sprzedaż obecnych graczy. Zakaz ma obowiązywać przynajmniej do zimowego okna transferowego 2026 roku. Dopiero wtedy Biancocelesti mogą ruszyć po Lorenzo Insigne.

Mistrz Europy z 2020 roku ma na swoim koncie 337 występów na boiskach Serie A. Włoch zgromadził na swoim koncie 96 trafień, a także 74 asysty.