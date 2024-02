IMAGO / Paul Phelan / Pro Sports Images Na zdjęciu: Lloyd Kelly

Lloyd Kelly wciąż znajduje się na celowniku Juventusu

“Stara Dama” bacznie monitoruje sytuacje defensora

25-latek prawdopodobnie po sezonie opuści szeregi Bournemouth

Lloyd Kelly wciąż na liście życzeń Juventusu

Z informacji przekazanych przez Mirko Di Natale wynika, że Juventus nie złożył broni w sprawie pozyskania Lloyda Kelly’ego. Angielski obrońca w dalszym ciągu jest celem transferowym “Bianconerich”. Włosi czekają do końca sezonu, aż kontrakt 25-latka z Bournemouth dobiegnie końca. Wówczas będą mogli bezpośrednio z zawodnikiem podpisać umowę.

Jakiś czas temu “Wisienki” starały się przedłużyć kontrakt z Lloydem Kellym. Doszło nawet do spotkania obu stron, gdzie zostały zainicjowane rozmowy. Jednak w ostatnich tygodniach utknęły one w martwym punkcie, przez co wydaje się, że już wkrótce Anglik będzie wolnym agentem.

Lloyd Kelly w obecnie trwającym sezonie rozegrał 16 spotkań w koszulce Bournemouth. Nawet raz udało mu się strzelić gola. A miało to miejsce w rozgrywkach FA Cup, gdzie trafił do siatki w starciu ze Swansea.

