fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze ŁKS-u

Gustaf Norlin został nowym napastnikiem ŁKS-u

ŁKS ma na drugą część sezonu w Betclic 1. Lidze ambitny plan związany z wywalczeniem miejsca co najmniej w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy. Aktualnie zespół dowodzony przez Jakuba Dziółkę plasuje się na dziewiątym miejscu z 26 oczkami. Do szóstego Górnika Łęczna łodzianie tracą sześć punktów. Jednocześnie w trakcie trwającego okna transferowego władze klubu pracują nad wzmocnieniami i poprawą jakości w drużynie. Biuro prasowe ŁKS-u przekazało oficjalnie sfinalizowanie kolejnego ruchu tej zimy.

“Siłę ognia Rycerzy Wiosny wzmocni Gustaf Norlin. ŁKS związał się ze szwedzkim napastnikiem, który ostatnie cztery sezony spędził w IFK Göteborg, kontraktem obowiązującym do końca czerwca 2026 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok” – brzmi wiadomość opublikowana na oficjalnej stronie internetowej ekipy z Łodzi.

Nowy nabytek łódzkiej ekipy o miejsce w składzie może rywalizować między innymi z takimi zawodnikami jak: Maksymilian Sitek, Stefan Feiertag czy Andreu Aras. Norlin, zanim trafił do ŁKS, to występował nie tylko w IFK Goteborg. W piłkarskim CV gracza są też takie ekipy jak: Varbergs BoIS czy Skövde AIK.

Łódzki zespół do ligowego grania wróci 16 lutego. ŁKS zmierzy się wówczas na wyjeździe z Górnikiem Łęczna. Tydzień później natomiast łodzianie zmierzą się w pierwszym spotkaniu w roli gospodarza z Miedzią Legnica.

