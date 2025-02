Liverpool znalazł następcę Van Dijka! Walka z Realem i PSG o transfer

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Virgil van Dijk

Liverpool chce Murillo – następca van Dijka na horyzoncie

Liverpool powoli przygotowuje się do możliwej zmiany pokoleniowej w defensywie. Choć Virgil van Dijk pozostaje kapitanem i liderem drużyny, nie ma jeszcze pewności, czy przedłuży kontrakt. Jeśli Holender zdecyduje się na odejście, klub będzie potrzebował solidnego następcy, a głównym kandydatem jest Murillo z Nottingham Forest.

Według “CaughtOffside”, Liverpool wykazuje „poważne zainteresowanie” 22-letnim Brazylijczykiem. Mimo że Murillo niedawno przedłużył kontrakt z Nottingham Forest do 2029 roku, zawodnik rozważyłby transfer na Anfield, jeśli kluby osiągną porozumienie.

Nottingham Forest zdaje sobie sprawę z rosnącego zainteresowania swoim obrońcą, a jego cena wynosi co najmniej 80 milionów funtów. Oprócz Liverpoolu w kolejce po Murillo ustawiają się Arsenal, Real Madryt oraz PSG, co oznacza, że The Reds będą musieli działać zdecydowanie, jeśli chcą wygrać wyścig o jego podpis.

Liverpool widzi w Murillo idealnego następcę van Dijka – silnego, dobrze grającego w powietrzu i znakomicie czytającego grę obrońcę. Jeśli kapitan The Reds zdecyduje się na odejście po sezonie 2024/25, klub z Anfield może podjąć zdecydowane kroki, by sprowadzić Brazylijczyka i zabezpieczyć przyszłość swojej defensywy. Rozmowy nie będą jednak łatwe, bowiem szczególnie PSG również dysponuje sporymi możliwościami finansowymi, które mogą skusić Murillo. Saga transferowa z jego udziałem zapewne nabierze tempa bliżej letniego okienka.