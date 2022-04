Pressfocus Na zdjęciu: Vitinha w meczu z Romą

W letnim oknie transferowym Liverpool może wzmocnić kolejny piłkarz z ligi portugalskiej. The Reds rozglądają się za nowym pomocnikiem.

Alex Oxlade-Chamberlain może chcieć latem opuścić Liverpool, aby grać częściej

Klub już rozgląda się za ewentualnym następcą Anglika

Na celowniku angielskiej ekipy znalazł się Vitinha

Liverpool kontynuuje łowy w Portugalii

Piłkarze Liverpoolu w związku z awansem do półfinału Ligi Mistrzów, wciąż mogą dokonać spektakularnego wyczynu, którym byłaby poczwórna korona. Granie na tak wielu frontach oznacza, że Juergen Klopp musi często rotować. Z tego powodu wiele szans na zaprezentowanie swoich umiejętności otrzymał Alex Oxlade-Chamberlain.

28-letni pomocnik w sezonie 2021/2022 na boisku pojawił się już 29 razy. Na murawie spędził ponad 1500 minut. W tym czasie strzelił trzy gole oraz zaliczył dwie asysty. Anglik nie jest jednak zadowolony z częstotliwości swoich występów. Od lutego w Premier League zagrał on tylko przez 62 minuty.

Oxlade-Chamberlain ma umowę z Liverpoolem do 30 czerwca 2023 roku. The Reds najbliższego lata mają zatem szansę spieniężyć 28-latka, a za zarobione pieniądze sprowadzić jego następcę. Klub rozpoczął już poszukiwania nowego pomocnika. Na Wyspy Brytyjskie może wrócić Vitinha.

Portugalczyk w sezonie 2020/2021 był wypożyczony do Wolverhampton, ale nie przebił się tam do składu. Po powrocie do FC Porto 22-latek grał w Lidze Mistrzów i Europy. We wszystkich rozgrywkach wystąpił 40 razy. Portugalski klub nie chce sprzedać swojego zawodnika, ale ten ma klauzulę odstępnego opiewającą na 33 miliony euro. Liverpool jest w stanie zapłacić takie pieniądze. Około dwa razy więcej wydał na byłego klubowego kolegę Vitinhi, czyli Luisa Diaza, który zachwyca w barwach The Reds.

