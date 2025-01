Liverpool obserwuje talent z Ajaksu. Obrońca odwiedził Anfield Road

Liverpool chce latem dokonać kilku wzmocnień. Jednym z kandydatów do gry na Anfield Road jest Jorrel Hato. Obrońca był ostatnio widziany na meczu z Ipswich Town.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Jorrel Hato odwiedził Liverpool podczas meczu z Ipswich

Liverpool, choć przed startem sezonu zatrudnił nowego trenera, to nie zdecydował się na większe zmiany w kadrze pierwszego zespołu. Arne Slot jak na razie otrzymał tylko jednego nowego zawodnika, a był nim Federico Chiesa. Poza tym do klubu trafił również Giorgi Mamardashvili, lecz został wypożyczony z powrotem do Valencii. Większe zmiany mają odbyć się dopiero latem.

Aktualnie zarząd The Reds skupia się na przedłużeniu umów z Mohamedem Salahem, Virgilem van Dijkiem i Trentem Alexandrem-Arnoldem. Natomiast z myślą o przyszłości skauci obserwują wielu perspektywicznych zawodników. Wśród nich jest m.in. Jorrel Hato, czyli obrońca Ajaksu Amsterdam. Holender może grać jako środkowy lub lewy obrońca.

Plotki o transferze Hato do Liverpoolu podgrzała obecność 18-latka na Anfield Road. Reprezentant Holandii był widziany na trybunach podczas meczu Liverpool – Ipswich Town w 23. kolejce Premier League. W rozmowie z mediami zaznaczył, że wizyta nie miała na celu negocjacji transferu, lecz wynikała z zaproszenia. Hato odwiedzał w Anglii swojego rodaka – Ryana Gravenbercha.

Mimo to niewykluczone, że Liverpool wykona jakiś ruch w kierunku transferu utalentowanego obrońcy. W przeszłości Fabrizio Romano wspominał, że obrońca generuje duże zainteresowanie wśród klubów Premier League. Bez wątpienia sytuację Jorrela Hato w najbliższych miesiącach na pewno warto śledzić.

Hato jest wychowankiem Ajaksu, do którego trafił w wieku 12 lat z akademii Sparty Rotterdam. W seniorskim zespole rozegrał 92 mecze, w których zdobył 4 bramki i zanotował 8 asyst. Umowę z klubem ma ważną do czerwca 2028 roku. Transfermarkt wycenia go na 30 mln euro.