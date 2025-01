Liverpool chce gwiazdę La Ligi. W zamian mogą oddać Chiesę

Takefusa Kubo znalazł się w kręgu zainteresowań Liverpoolu. Jak przekonuje El Nacional w transakcję mógłby zostać włączony Federico Chiesa, który nie gra regularnie w barwach The Reds.



Chiesa za Kubo, Liverpool zainteresowany gwiazdą Realu Sociedad

Liverpool, choć w przerwie między sezonami dokonał zmiany menadżera, nie przeprowadził latem rewolucji kadrowej. Włodarze zdecydowali się na jeden transfer, a do klubu trafił Federico Chiesa. Za reprezentanta Włoch zapłacono ok. 12 milionów euro.

Chiesa od początku pobytu w Anglii ma duże problemy z wywalczeniem miejsca w składzie. Sytuacji nie pomaga również fakt, że od października do grudnia był wyłączony z gry z powodu urazu mięśniowego. Jak dotąd udało mu się rozegrać zaledwie 7 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Jednak na murawie spędził tylko 186 minut.

Niebawem z klubem pożegna się Mohamed Salah, którego umowa wygasa wraz z końcem sezonu. Teoretycznie włoski piłkarz mógłby zająć jego miejsce, lecz Liverpool wytypował już potencjalnego następcę Egipcjanina. El Nacional informuje, że The Reds wyrazili zainteresowanie sprowadzeniem Takefusy Kubo z Realu Sociedad. Japończyk ma spory potencjał, który może eksplodować podczas gry na Anfield Road. Co więcej, dostępny jest za 60 mln euro, gdyż tyle wynosi suma odstępnego w kontrakcie zawodnika.

Liverpool może spróbować obniżyć kwotę transferu. Źródło sugeruje, że w rozliczeniu za Kubo do Realu Sociedad miałby dołączyć Federico Chiesa. Plotki łączące skrzydłowego z przeprowadzką do Hiszpanii to nic nowego, gdyż wcześniej informowano o rzekomym zainteresowaniu Villarrealu.