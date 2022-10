PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe chce odejść z Paris Saint-Germain. Sam Francuz marzy o transferze do Realu Madryt, ale Królewscy na ten moment nie są nim zainteresowani. Drugim w kolejce zespołem po mistrza świata jest Liverpool, który starał się o napastnika już pięć lat temu.

We wtorek gruchnęła informacja o załamaniu relacji pomiędzy Mbappe a PSG

Francuz chciałby odejść do Realu Madryt, Królewscy nie odwzajemniają jednak tego uczucia

Graczem numer dwa w walce o podpis mistrza świata pozostaje Liverpool. The Reds chcieli napastnika już pięć lat temu

Liverpool marzy o Mbappe, PSG jest skłonne rozważyć wymianę

We wtorek ruszyła kolejna saga transferowa z Kylianem Mbappe w roli głównej. Francuz czuje się “zdradzony” przez Paris Saint-Germain i będzie naciskał na odejście już w styczniu. Sam 23-latek najchętniej trafiłby do Realu Madryt, czyli tam, gdzie miał wylądować kilka miesięcy temu. Niestety dla gracza, sami Królewscy nie są obecnie zainteresowani licytacją. Tym bardziej, że Florentino Pereza niepokoi zachowanie Mbappe w ostatnim czasie.

Wobec tego na faworyta wyścigu o gwiazdora wyrasta Liverpool. The Reds od lat próbowali sprowadzić reprezentanta Francji. Jeszcze, gdy napastnik pokazywał się na wielkiej scenie w barwach AS Monaco, Anglicy rozpoczęli podchody. Marca przekonuje wręcz, że szef Fenway Sports Group, John Henry, wziął wówczas całą rodzinę Mbappe na prywatny rejs po wybrzeżu Nicei. Gracz wybrał jednak Paryż. Plotki wróciły trzy lata temu, gdy Liverpool wygrał Ligę Mistrzów. Ostatecznie zdecydował się jednak pozostać w stolicy Francji.

Na korzyść The Reds przemawia… gust matki piłkarza. W maju Mbappe przyznał bowiem, dlaczego rozmawiał z reprezentantami angielskiej drużyny.

– Rozmawiałem z Liverpoolem, bo to ulubiony klub mojej mamy. Moja mama kocha Liverpool. To dobry klub i spotkaliśmy się z nimi pięć lat temu, gdy byłem w Monaco. To wielki klub – mówił wówczas mistrz świata z 2018 roku.

Marca donosi też, że Paris Saint-Germain rozważa zaakceptowanie oferty znad Mersey. Warunkiem jest jednak to, by na Parc des Princes w ramach wymiany trafił Mohamed Salah. Rzecz jasna, wymiana gwiazdorów nie zwolni Liverpoolu od dołożenia znacznej kwoty pieniędzy.

Mbappe w tym sezonie strzelił 12 bramek w 13 spotkaniach na wszystkich frontach.

