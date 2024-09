Liverpool szuka wzmocnień w La Liga. Wielki talent trafił na listę życzeń

Juanlu Sanchez znalazł się w kręgu zainteresowań Liverpoolu. Hiszpan, występujący w Sevilli jest jedną z opcji do zastąpienia Trenta Alexandra-Arnolda przekazał portal caughtoffside.com.

Na zdjęciu: Arne Slot

Juanlu Sanchez trafił na radar Liverpoolu

Liverpool ze względu na wygasający kontrakt kluczowego zawodnika rozpoczął pracę nad znalezieniem odpowiedniego zawodnika, który wzmocni zespół Arne Slota. Wiadomo, że Trent Alexander-Arnold ma ważną umowę tylko do końca sezonu. Na tę chwilę więcej wskazuje na to, że obrońca latem poszuka nowego wyzwania. The Reds wciąż nie ogłosili przedłużenia kontraktu z 25-latkiem.

Perspektywa rozstania z wychowankiem wpłynęła na działania skautów Liverpoolu w kontekście nadchodzącego okna transferowego zarówno w styczniu, jak i latem przyszłego roku. Najnowsze informacje, które przekazał portal caughtoffside.com sugerują, że na krótką listę życzeń trafił dość niespodziewany zawodnik. Analitycy klubu z Anfield Road obserwują rozwój i grę obrońcy Sevilli, Juanlu Sancheza.

Hiszpan ma ważny kontrakt z Sevillą tylko do czerwca 2026 roku. Z tego względu klub z Andaluzji może być skłonny do sprzedaży 21-latka, aby spieniężyć jego wartość przed wygaśnięciem umowy. Mówi się, że kwota transakcji może pochłonąć ok. 25 milionów euro.

Juanlu Sanchez przykuł uwagę nie tylko Liverpoolu. Pierwsze kroki w celu pozyskania reprezentanta Hiszpanii do lat 21 poczyniły również inne kluby z Premier League jak West Ham United czy Arsenal. Portal caughtoffside.com zaznacza jednak, że The Reds nadal będą uważnie śledzić rozwój gracza Sevilli. Decyzja o ewentualnym transferze zostanie podjęta dopiero w momencie, gdy wyjaśni się przyszłość Alexandra-Arnolda.

Sanchez w bieżących rozgrywkach La Ligi wystąpił w 5 meczach, w których raz wpisał się na listę strzelców. Etatowym zawodnikiem Los Nervionenses został w poprzednim sezonie, gdy uzbierał łącznie 37 występów we wszystkich rozgrywkach.