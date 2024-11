Liverpool szuka następcy Salaha. Klub rozważa dwie opcje z Premier League

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Salah może odejść z Liverpoolu

Liverpool obecnie prowadzony przez Arne Slota, musi przygotować się na ewentualność odejścia swojej gwiazdy, Mohameda Salaha. Kontrakt Salaha wygasa latem 2025 roku.

W związku z tym klub z Anfield wykazał zainteresowanie dwoma znakomitymi zawodnikami, którzy robią furorę w swoich obecnych drużynach: Antoine’a Semenyo, piłkarza Bournemouth oraz Bryana Mbeumo z Brentford.

Antoine Semenyo przyciągnął uwagę The Reds dzięki swoim występom w Bournemouth. 24-letni piłkarz udowodnił, że jest obiecującym napastnikiem, którego styl gry pasuje do wymogów Premier League.

Jest to zawodnik z potencjałem, który potrafi kreować okazje do zdobycia bramki. Semenyo stał się ważną postacią w swojej drużynie i mógłby być idealnym wzmocnieniem dla Liverpoolu, który dąży do odmłodzenia składu.

Z kolei Bryan Mbeumo to jeden z najlepszych piłkarzy Brentford. Szybkość i zdolność do znalezienia wolnej przestrzeni sprawiły, że stał się groźnym zawodnikiem w ataku. Francuz potrafi także grać w ofensywie na różnych pozycjach.

Semenyo i Mbeumo są wyceniani na około 40-50 milionów euro ze względu na doskonałą formę jaką obecnie prezentują obaj zawodnicy.

Zespół Arne Slota musi także zająć się kwestią swojej obrony z powodu możliwych odejść kluczowych piłkarzy takich jak Virgil van Dijk czy Trent Alexander-Arnold. Może to skomplikować pozyskanie nowego napastnika.

