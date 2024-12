Liverpool rusza po gwiazdę Bayeru. Rozmowy trwają od tygodni

Trent Alexander-Arnold prawdopodobnie pożegna się z klubem po sezonie. Liverpool musi znaleźć następcę obrońcy. Jak sugeruje Sacha Tavolieri kandydatem do gry na Anfield Road jest Jeremie Frimpong.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Jeremie Frimpong celem Liverpoolu, klub rozmawia z agentami piłkarza

Liverpool wkrótce będzie zmuszony przeprowadzić poważne zmiany w kadrze pierwszego zespołu. Coraz więcej wskazuje na to, że z klubem pożegna się Mohamed Salah i Trent Alexander-Arnold. Włodarze zespołu z Anfield Road muszą zatem przygotować plan, aby zastąpić obecne gwiazdy.

Wśród kandydatów do zastąpienia reprezentanta Anglii wymienia się między innymi Jeremiego Frimponga z Bayeru Leverkusen. 23-latek ma za sobą fantastyczny poprzedni sezon. W aktualnych rozgrywkach również jest mocnym punktem w taktyce Xabiego Alonso.

Ciekawe informacje odnośnie potencjalnego transferu na linii Liverpool – Bayer przekazał Sacha Tavolieri. Według dziennikarza Jeremie Frimpong to główny cel The Reds na letnie okno transferowe. Co więcej, od kilku tygodni przedstawiciele z Anglii prowadzą rozmowy z otoczeniem zawodnika. Jedyną przeszkodą wydaje się być kwota, której żądają Aptekarze. Potencjalna transakcja miałaby wynieść 60 milionów euro.

Frimpong w bieżącej kampanii rozegrał 19 spotkań, w których zdobył dwie bramki i zaliczył siedem asyst. Barwy niemieckiego klubu reprezentuje od 2021 roku, gdy przeniósł się do Bayeru z Celtiku Glasgow. Ewentualny transfer do Liverpoolu nie byłby pierwszą przygodą 23-latka w Anglii, gdyż piłkarz jest wychowankiem akademii Manchesteru City. W drużynie Obywateli spędził dekadę, lecz nigdy nie zadebiutował w seniorskim zespole.