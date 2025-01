Liverpool rozważa transfer za ponad 20 milionów z Ligue 1

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Rayan Cherki

Rayan Cherki na radarze Liverpoolu

Liverpool jest aktualnie liderem Premier League, mając 50 punktów na koncie. The Reds w tym sezonie przegrali tylko raz, mając też piętnaście zwycięstw i pięć remisów na koncie. W każdym razie władze klubu dążą do tego, aby zespół był jeszcze mocniejszy. W związku z tym niewykluczone, że klub z Anfield Road niebawem pozyska nowego ofensywnego pomocnika, przekonuje Fichajes.net.

Darwin Nunez bohaterem Liverpoolu

Znany serwis o tematyce transferowej twierdzi, że Liverpool wykazuje zainteresowanie Rayanem Cherkim, broniącym barw Olympique Lyon. 22-latek to 22-krotny reprezentant Francji, który w tym sezonie strzelił pięć goli, a także zaliczył osiem asyst w 22 spotkaniach. Działacze The Reds mają być gotowi na to, aby wyłożyć za zawodnika 22 miliony euro.

Cherki w angielskiej ekipy mógłby być ciekawą alternatywą dla takich graczy jak: Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo czy nawet Mohamed Salah. Oba kluby są podobno gotowe na finalizowanie transakcji, co może zwiastować niebawem ciekawy ruch.

Angielski klub w trakcie trwającej sesji transferowej jak na razie nie sfinalizował żadnego konkretnego ruchu. Tymczasem już we wtorek wieczorem Liverpool wróci do rywalizacji w Lidze Mistrzów w 2025 roku. Zmierzy się w roli gospodarza z Lille. Mecz odbędzie się o godzinie 21:00.

